Gullit ziet ditmaal af van bizarre clausule: ‘Die toezegging heb ik niet’

Dick Advocaat werd vorige week door de KNVB aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en in het kielzog van de Kleine Generaal verbond ook Ruud Gullit zich als assistent-trainer aan de voetbalbond. Gullit benadrukt dat hij bij een onverhoopt vertrek van Advocaat tussentijds niet zal doorschuiven in de rangorde.

"Nee, die toezegging heb ik niet", zegt de voormalig Oranje-international in het programma Rondo van Ziggo Sport. De KNVB wilde Gullit vorig jaar al graag als assistent van toenmalig bondscoach Danny Blind aan zijn technische staf toevoegen. Die samenwerking ging toen echter niet door, doordat Gullit volgens technisch directeur Hans van Breukelen een speciale clausule verlangde die hem bij een vertrek van Blind automatisch de nieuwe bondscoach zou maken.

Een dergelijke clausule eiste Gullit niet toen hij onlangs een contract tot het einde van de huidige WK-kwalificatiecyclus sloot met de KNVB. "Stel dat je het door een doelpunt verschil of punt verschil niet haalt, maar er is wel goed voetbal gespeeld, dan kunnen ze alsnog met ons door willen", werpt de oud-middenvelder tegen. "Maar dat is geen zekerheid."

"We beginnen aan dit avontuur omdat ik denk dat het WK nog te halen is", vervolgt Gullit. "Anders begin je er niet aan. Ik zie de mogelijkheden in dit elftal. We spelen al vrij snel tegen Frankrijk (31 augustus, red.). Dat is in een periode waarin niet alle spelers in vorm zijn, ook bij Frankrijk niet. Daar heb je ook veel kans. In die wedstrijden moet je op een luizige manier kunnen winnen en niet alleen denken dat je alleen maar balbezit hebt. Dat heb je niet tegen Frankrijk."