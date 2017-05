Vermeer: ‘Is de bedoeling dat ik volgend seizoen weer onder de lat sta’

Kenneth Vermeer leek dit seizoen in te gaan als de eerste keuze bij Feyenoord, maar een zware blessure gooide in de voorbereiding roet in het eten. De doelman slaagde er vervolgens niet in om Brad Jones onder de lat vandaan te drijven en moest genoegen nemen met een reserverol. De voormalige Ajacied gaat er echter vanuit dat hij volgend seizoen wel weer eerste keus is.