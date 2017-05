Voormalige steunpilaar van Bayern en City stopt: ‘Heb de kracht niet meer’

Martín Demichelis is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. De verdediger van Málaga heeft namelijk laten weten dat hij na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zet. De Argentijn kwam vier maanden geleden naar los Albicelestes, nadat hij in het eerste deel van het seizoen één keer in de basis begon bij Espanyol.

“Om eerlijk te zijn heb ik de kracht niet meer in mijn benen om door te gaan. Ik spreek vanuit mijn hart als ik zeg dat ik jullie allemaal wil bedanken voor jullie aanwezigheid en de waardering die jullie laten zien. Málaga heeft mij het vertrouwen gegeven en ook de wil om nog tot dit punt door te spelen”, vertelde de 36-jarige Demichelis tijdens een persconferentie. “Het is een droom om mijn loopbaan bij Málaga af te kunnen sluiten, deze club heeft altijd een speciale plek in mijn hart gehad en het is een eer om hier mijn laatste wedstrijd te spelen. Ik kijk ernaar uit om voor altijd een Malaguista te blijven en om de club vanaf de tribune te blijven steunen.”

Demichelis begon zijn loopbaan bij River Plate, waarna Bayern München hem in 2003 naar Europa haalde. Na zeven jaar in Beieren vertrok hij in 2011 naar Málaga, om vervolgens nog voor Atlético Madrid, Manchester City en Espanyol te spelen. De stopper won onder meer vier landstitels in Duitsland en werd eveneens kampioen van de Premier League met the Citizens. Ook speelde Demichelis 51 interlands voor de Argentijnse nationale ploeg.