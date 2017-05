‘Ik hoop dat ik kan spelen in de Europa League-finale, je weet het nooit’

Nick Viergever liep in de laatste tien minuten van de return tegen Olympique Lyon tegen zijn tweede gele kaart aan en moet zodoende de Europa League-finale tegen Manchester United laten schieten. Dat biedt mogelijkheden voor Jaïro Riedewald, aangezien Daley Sinkgraven nog kampt met een blessure. De verdediger vervulde de rol van linksback in het eerste duel met les Gones al met verve.

“Ik hoop dat ik minuten kan maken. Het is nooit zeker, je weet het maar nooit. Maar dat ik vandaag heb gespeeld, geeft me extra veel vertrouwen voor de laatste wedstrijd van het seizoen”, vertelde hij bij FOX Sports. “Tuurlijk is het lastig dat ik nooit speel, want dan kom je niet in een ritme. Nu is het af en toe wel, af en toe niet. Dan weer Jong Ajax. Dat is wel lastig ja.”

Riedewald denk niet dat hij problemen zal hebben om zich op te laden voor de finale van het Europese toernooi: “Uiteindelijk speel je toch voor Ajax en ben je blij dat je mag spelen. Tja, hoe laad je jezelf op voor de finale van de Europa League? Dat is makkelijk toch. Jullie hoeven me niet bij elkaar te rapen. Ik sta er gewoon.”