‘Om bij Oranje te komen zal ik wekelijks moeten spelen in de Serie A’

Timo Letschert vertrok afgelopen zomer van FC Utrecht naar Sassuolo en heeft in zijn eerste seizoen in de Serie A de nodige moeite om een basisplaats te veroveren. De verdediger blijft echter strijdbaar en heeft zijn grote droom, een vaste waarde worden in het Nederlands elftal, nog niet uit zijn hoofd gezet.

“Dit is mijn eerste seizoen in Italië en bij Sassuolo. Ondanks het feit dat ik nog niet veel heb gespeeld ben ik al wel veel beter geworden. Ik heb echt een stap vooruit gemaakt”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. Dat er in Italië heel anders gespeeld wordt dan in de Eredivisie is volgens Letschert de belangrijkste reden dat hij dit seizoen minder aan voetballen toe is gekomen.

Hij denkt echter wel dat het moment om meer te gaan spelen nu is aangebroken: “Dat is natuurlijk ook nodig om in het Nederlands elftal terecht te komen. Daarvoor zul je eerst week in en week uit in moeten spelen in de Serie A. Eerst vechten om altijd in de basis te staan, dan zal er waarschijnlijk een kans komen. Dat wordt mijn doel voor volgend jaar.”