De Boer: ‘Het zal voor Ajax lastig worden om hem te behouden, hoor’

Davinson Sánchez kwam afgelopen zomer binnen bij Ajax en lijkt zich zonder moeite te hebben aangepast aan het spel in de Eredivisie. De Colombiaan speelt met de Amsterdammers nog de finale van de Europa League tegen Manchester United en zal tijdens die wedstrijd opnieuw uitgebreid worden gescout door afvaardigingen van de Europese top.

Ronald de Boer vreest dat zijn periode in de Johan Cruijff ArenA weleens beperkt zou kunnen blijven tot slechts één seizoen: “Het zal lastig zijn om hem te houden, hoor. Dit had natuurlijk niemand verwacht. Op het begin dacht ik: is het wel een Ajax-speler? Robuust, sterk, druistig, ballen naar voren peren... Maar hij heeft zich snel aangepast. Hij heeft het verdedigen tot kunst verheven en is óntzettend belangrijk geworden. Hij boezemt angst in. Als spits denk je: ik ga een slechte dag tegemoet”, analyseert hij bij FOX Sports.

Bert Konterman is het ermee eens dat Sánchez een betrouwbare ‘rots’ is, die altijd de tegenstander uitschakelt en zelden nog gekke dingen doet. De oud-verdediger ziet ook dat de Ajacied meer rust heeft gekregen op voetballend en opbouwend gebied.