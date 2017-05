Van Geel hoopt op contractverlenging: ‘Zou zomaar snel kunnen gaan’

Feyenoord haalde Brad Jones aan het begin van het seizoen na de zware blessure van Kenneth Vermeer als noodverband naar De Kuip en de komst van de Australiër bleek een schot in de roos. De doelman wordt gezien als een van de pijlers onder de Rotterdamse landstitel en technisch directeur Martin van Geel hoopt langer door te kunnen gaan met Jones, wiens contract afloopt.

“We zijn met Brad al enige weken in gesprek. Het zou zomaar eens heel snel kunnen gaan”, laat hij weten in gesprek met FOX Sports. “Hij heeft het geweldig naar zijn zin bij Feyenoord, zijn vrouw en kind hebben het ook naar hun zin. Het is een fantastische keeper. We gaan Champions League spelen, als je dan een aantal hele goede keepers hebt is dat alleen maar goed voor Feyenoord. Want Kenneth Vermeer is natuurlijk ook een hele goede keeper.”

Feyenoord is echter niet de enige gegadigde, aangezien Jones ook in de belangstelling zo staan van clubs uit Engeland en Turkije. Een collega onder de lat van de ex-keeper van onder meer Liverpool en NEC lijkt overigens sowieso te vertrekken. Pär Hansson onderhandelt momenteel met Engelse en andere buitenlandse clubs over een vertrek, zo laat de Zweed weten aan HD.