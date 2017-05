‘Overwinteren in de Champions League? Dat wordt lastig voor Feyenoord’

Feyenoord kroonde zich zondag voor het eerst in achttien jaar weer tot landskampioen en dat betekent dat de Rotterdammers volgend seizoen ook deel mogen nemen aan de Champions League. De stadionclub zal in het miljardenbal echter waarschijnlijk wel te maken krijgen met een lastige loting en Jan van Halst twijfelt of de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in Europees opzicht potten zal kunnen breken.

“Nee, ik denk het niet. Het hangt er vanaf af waar je ambitie ligt. Wil je overwinteren? Het wordt wel lastig”, vertelde hij bij Rondo. Voor Wim Kieft is de doelstelling duidelijk: “Als je als Nederlandse ploeg Champions League speelt, moet je in ieder geval de derde plek proberen te halen zodat je daarna ook nog Europa League speelt.”

Ruud Gullit heeft meer vertrouwen in zijn voormalige werkgever. De oud-trainer van de Rotterdammers denkt dat Feyenoord in Europees opzicht wel wat kan betekenen. In de Europa League werd dit seizoen immers ook gewonnen van Manchester United: “Tegen United ging het toch ook niet zo slecht?"