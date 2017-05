‘Ik heb nooit gezegd dat ik nog een seizoen bij Ajax wil blijven’

Kasper Dolberg beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak en wordt al in verband gebracht met een aantal clubs, waaronder bijvoorbeeld het Everton van Ronald Koeman en Olympique Lyon, de laatste Europa League-tegenstander van Ajax. De Deen leek eind vorige week de fans van de Amsterdammers gerust te stellen met de opmerking dat hij graag wil blijven, maar brengt hier nu toch enige nuance in aan.

“Ik heb nooit gezegd dat ik nog een seizoen in Amsterdam wilde blijven. Ik hoop wel te blijven, maar het is verkeerd opgeschreven en klakkeloos overgenomen in de media denk ik”, vertelt hij in gesprek met Goal. Een heldenrol in de Europa League-finale of interesse van een grootmacht betekent echter niet automatisch een transfer: “Nee, daar moet je zeker niet vanuit gaan.”

Dolberg maakt overigens nog kans om topscorer te worden van de Europa League dit seizoen. De Deen heeft daarvoor in de finale tegen Manchester United nog wel twee doelpunten nodig: “Oh, dat wist ik niet. Dan ga ik er alles aan doen om dat te bereiken. Het is niet zo dat ik per se moet scoren in de finale, maar de wedstrijd tegen Manchester United is niet anders dan andere wedstrijden. We moeten weer winnen en de kans om te scoren is er altijd.”