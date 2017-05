FC Utrecht ziet doelman vertrekken: ‘Mijn zaakwaarnemer zit niet stil’

Robbin Ruiter heeft zondag zijn laatste wedstrijd gekeept voor FC Utrecht. De doelman, die vijf jaar onder de lat stond in de Domstad, vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging en gaat in de zomer op zoek naar een nieuwe werkgever.

“We hebben gesprekken gevoerd en ik denk dat het na vijf fantastische jaren tijd is voor een nieuwe uitdaging”, vertelde hij bij FOX Sports. “Ik heb een hoop te danken aan Utrecht en ben er altijd verwelkomd. Ik ben benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren. M'n zaakwaarnemer zit niet stil. Er is nog geen duidelijkheid over waar ik ga spelen. De carrousel moet nog op gang komen, maar ben ervan overtuigd dat ik een mooie club ga vinden.”

Ruiter, die dit seizoen zwaar geblesseerd raakte en daarna zijn basisplaats niet terug wist te veroveren op David Jensen, werd in het verleden al eens in verband gebracht met AZ: “AZ heeft zich in het verleden gemeld, maar de clubs kwamen er niet uit. Ik heb zelf niet met AZ gesproken. Er werd veel over geschreven en gesproken.”