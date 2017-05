Feyenoord-fan met rolstoel gaat de lucht in: ‘Een dag om nooit te vergeten’

De supporters van Feyenoord beleefden zondag de dag van hun leven en dat gold ook voor Adrie Willemstein. De inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht zit in een rolstoel, maar dat hield hem niet tegen om het gefeest op te zoeken in de stad. De fan werd zelfs met rolstoel en al op de schouders genomen door andere enthousiastelingen.

“Het was echt super. Een dag om nooit te vergeten”, aldus de 54-jarige Adrie in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb gelukkig totaal geen hoogtevrees. Ze zeiden: ‘hup de lucht in jij! Door jou zijn we kampioen’”. Adrie is maandag ook aanwezig bij de huldiging op de Coolsingel en zal waarschijnlijk met zijn neus vooraan staan.

“Ze hebben speciale plekken voor minder validen”, aldus Adrie. De selectie en technische staf van Feyenoord worden om 12.00 uur op het balkon van het stadhuis verwacht. Daarvoor zijn er optredens van onder meer Lee Towers en de Hermes House Band.