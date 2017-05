‘PSV zoekt samenwerking met grootmacht voor man van vijftien miljoen’

PSV gaat bouwen aan een ‘nieuw PSV’, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De krant stelt vast dat technisch manager Marcel Brands door het vertrek van een aantal spelers moet doorselecteren en dat Hirving Lozano nog altijd een optie is om de gelederen van Phillip Cocu te versterken.

De 21-jarige linksbuiten van Pachuca zal echter ‘een vermogen’ moeten kosten, want de regionale krant meldt dat de vraagprijs ongeveer vijftien miljoen euro bedraagt. “PSV zoekt daarom naar een financiële samenwerking met een kapitaalkrachtige Europese topclub om Lozano toch naar de Eredivisie te halen.”

Daarbij moet waarschijnlijk gedacht worden aan een transfer à la Oleksandr Zinchenko, die voor miljoenen naar Manchester City vertrok en werd gestald in Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad meldt wel dat Lozano ‘graag’ in Europa wil spelen en dat hij ook naar PSV wil, dus dat zou kansen moeten bieden voor directeur Brands.

Lozano, dertienvoudig international van Mexico, komt uit de jeugdopleiding van Pachuca en speelde inmiddels 133 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin kwam hij tot 41 doelpunten en 28 assists. Chucky, zoals de bijnaam van de rechtspoot luidt, werd in januari 2016 overigens voor het eerst in verband gebracht met PSV en lijkt dus al anderhalf jaar op de scoutinglijst van de Brabanders te staan.