Cocu laat niemand debuteren bij PSV: ‘Het is hier geen speeltuin’

Het zag ernaar uit dat PSV op de laatste speeldag punten zou verspelen tegen PEC Zwolle, want men keek 78 minuten lang tegen een 0-1 achterstand aan. In die laatste twaalf minuten draaiden de Eindhovenaren de score om en werd er met 4-1 gewonnen. Tot het debuut van een of meerdere talenten kwam het niet.

Dante Rigo, Albert Gudmundsson en Pablo Rosario hoopten hun eerste minuten in het eerste elftal te maken, maar moeten hun debuut dus uitstellen tot volgend seizoen. “Ik wil de wedstrijd winnen. Daar gaat het om als je bij PSV speelt, het is hier geen speeltuin”, zei trainer Phillip Cocu na afloop tegen het Eindhovens Dagblad.

De twintigjarige Gudmundsson stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken, want hij citeerde een tweet waarin werd vermeld dat Ajax met het jongste basiselftal ooit voor een Eredivisie-ploeg aantrad tegen Willem II. “...”, zo schreef de IJslander er cryptisch bij.

Wie wel in actie kwam, was Sam Lammers. De spits deed negentig minuten mee en nam de derde treffer voor zijn rekening. “Of ik blij was met mijn basisplaats? Dat zeker”, zei de twintigjarige in een interview met Omroep Brabant. “Ik ben blij dat het aan het einde toch nog loskwam, want dat zorgde ervoor dat het een hele andere middag werd.”