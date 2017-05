Van Hanegem adviseert: ‘Van Wolfswinkel, Boëtius, Clasie en Amrabat’

Feyenoord gaat als kampioen de groepsfase van de Champions League in en de laatste keer dat de Rotterdammers daarin uitkwamen, was in het seizoen 2002/03. Toen waren Juventus, Newcastle United en Dynamo Kiev de tegenstanders. Aangezien Feyenoord meer wedstrijden gaat spelen, staat technisch directeur Martin van Geel voor de opdracht om een bredere selectie samen te stellen.

Willem van Hanegem heeft in dat kader nog wel wat adviezen voor de bestuurder, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De icoon denkt dat de aanvallers Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) en Jean-Paul Boëtius (Racing Genk, eigendom van FC Basel) en de middenvelders Jordy Clasie (Southampton) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht) goed in De Kuip zouden passen.





Wat heeft Feyenoord Rotterdam er toch een geweldig seizoen op zitten, zeker als je kijkt naar deze vijftien feiten! 👏👏👏 Geplaatst door voetbalzone op zondag 14 mei 2017

“Voor de spitspositie zou ik nu al een visje uitgooien bij Van Wolfswinkel, een jongen die iets met Feyenoord heeft en een goed seizoen heeft gedraaid. Voor de flank zouden ze van mij Boëtius mogen terughalen. Ik heb hem gezien bij Genk, die is echt opgebloeid. Amrabat wordt nu al genoemd, prima speler. En Clasie terug, als dat ook maar enigszins te proberen valt, zou ik zeggen: doen!”, aldus Van Hanegem.

De Kromme analyseerde de wedstrijd van Feyenoord aan de rand van het veld en toen Dirk Kuyt hem kwam omhelzen, schoot de clublegende vol. "Nou ja...", reageerde Van Hanegem, die het maar net droog kon houden. "Ja, dat is toch... We hebben het met elkaar wel eens over dit seizoen gehad, maar dan denkt iedereen dat we iets tegen elkaar hebben. Integendeel. Het is toch geweldig als je eraan begonnen bent en je maakt dan in de finale drie goals. Mooier kan bijna niet", zei hij bij FOX Sports.