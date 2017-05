‘Ik adviseer alle grote talenten van Nederland: ga naar Ajax’

Ajax trad met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en 139 dagen aan tegen Willem II (1-3 winst) en dat was de jongste basisopstelling ooit van een ploeg in de Eredivisie-geschiedenis. Onder anderen Frenkie de Jong verscheen aan de aftrap en de middenvelder maakte de negentig minuten vol.

De twintigjarige De Jong is blij met de manier waarop hij zich in Amsterdam kan ontwikkelen, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Ik zou alle grote talenten in Nederland, als ze kunnen kiezen uit de top drie, ook het advies geven naar Ajax te gaan. Ik ben hier écht beter geworden. Je speelt heel veel in de kleine ruimte, dus je wordt steeds handiger.”

“En ook zonder bal heb ik me goed ontwikkeld. Volgend seizoen moet ik zorgen dat ik ergens in het seizoen een basisplaats verover”, aldus De Jong, die eerder voor Willem II speelde. Hij keerde zondag dus voor even terug op het oude nest. “Er zijn heel veel mensen die ik hier nog ken. Het is wel extra mooi dat ik het seizoen hier af kan sluiten”, voegde hij er in gesprek met Omroep Brabant aan toe.

De Jong tekende in februari 2013 een profcontract in Tilburg, maar zou er slechts drie wedstrijden in de hoofdmacht spelen daar hij in de zomer van 2015 naar Ajax vertrok. Ook PSV toonde interesse, maar het talent gaf na gesprekken met Marc Overmars, Dennis Bergkamp en Orlando Trustfull de voorkeur aan een vervolg van zijn loopbaan in de hoofdstad. In dienst van Ajax staat De Jong nu op tien wedstrijden en daarin scoorde hij één keer. Zijn contract loopt nog tot medio 2019 door.