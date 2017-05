‘Misschien komt Feyenoord nog wel met een enorm bod voor mij’

Eljero Elia kondigde zondagmiddag na het binnenhalen van het kampioenschap aan dat hij zou vertrekken bij Feyenoord. De aanvaller had met technisch directeur Martin van Geel afgesproken dat hij mocht uitzien naar een nieuwe club, maar er bestaat nog een kleine kans dat hij ook na de zomer nog in De Kuip voetbalt.

“Je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien komt Feyenoord wel met een enorm bod, maar zoals ik er nu in sta wil ik naar het buitenland”, aldus de dertigjarige Elia in een interview met De Telegraaf. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2018, maar dat gaat hij dus naar alle waarschijnlijkheid niet uitdienen.

Elia heeft er overigens nooit aan getwijfeld dat Feyenoord de eerste plaats vast zou houden, ook niet na de 3-0 nederlaag tegen Excelsior. “Na Excelsior wist ik al dat we duizend procent zeker zouden winnen in De Kuip en je hebt het gezien aan hoe we vandaag zijn begonnen. Het zou wel heel raar moeten lopen wilden we hier verliezen.”