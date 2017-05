Hattrickheld Kuyt: ‘Hoe dan ook: ik ben en blijf een Feyenoorder’

Dirk Kuyt hoeft waarschijnlijk niet lang te twijfelen over hoe hij zijn toekomst voor zich ziet. De 36-jarige aanvaller maakte Feyenoord zondag met een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1) kampioen en zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij ‘een heel duidelijk’ beeld van zijn toekomstplannen heeft.

De aanvoerder van de Kuipbewoners gaat ‘op zeer korte termijn’ in gesprek met trainer Giovanni van Bronckhorst en technisch directeur Martin van Geel. “Daar (op de inhoud van de gesprekken, red.) heeft deze titel geen invloed op. Hoe dan ook: ik ben en blijf een Feyenoorder”, aldus Kuyt, die over een aflopend contract beschikt. Volgens De Telegraaf is de kans 'levensgroot' dat Kuyt stopt, maar zo ver is het nu dus nog niet.

“Ik voel me nog steeds topfit, heb geen training gemist, maar geestelijk was het wel heel zwaar. Toen ik twee jaar geleden terugkeerde, wist ik al dat dit kon. Maar zeker bij Feyenoord gaat niets vanzelf. Ik ben dag en nacht met deze club bezig geweest, zelfs tijdens vakanties”, aldus Kuyt.

Wat heeft Feyenoord Rotterdam er toch een geweldig seizoen op zitten, zeker als je kijkt naar deze vijftien feiten! ?????? Geplaatst door voetbalzone op zondag 14 mei 2017