AS Roma stelt titelfeest Juventus uit en neemt tweede plek weer in

Juventus is er zondagavond niet in geslaagd de Italiaanse landstitel in de wacht te slepen. In Stadio Olimpico ging de ploeg van trainer Massimiliano Allegri met 3-1 onderuit tegen AS Roma. De Champions League-finalist heeft nog altijd een voorsprong van vier punten op de Romeinen en kan volgende week zondag in eigen stadion kampioen worden tegen Crotone, dat vecht tegen degradatie.

Juventus wist dat het aan een punt genoeg had om de zesde landstitel op rij in de wacht te slepen. Toen Mario Lemina de score na 21 minuten opende op aangeven van Gonzalo Higuaín, leek het bijna niet meer mis te kunnen voor de Oude Dame. De Gabonees kon geheel vrijstaand de bal in het doel tikken en zorgde er met zijn doelpunt voor dat Juventus de titel kon ruiken. AS Roma raakte zondagmiddag de tweede plaats kwijt aan Napoli en wilde er daarom alles aan doen om het titelfeest van Juve te verstoren. De thuisploeg zette dan ook gelijk aan en wist vier minuten na de openingstreffer de gelijkmaker te produceren. Vanuit een hoekschop torende Kostas Manolas boven de Turijnse achterhoede uit. Zijn kopbal werd gekeerd door Gianluigi Buffon, die de bal in de voeten van Daniele de Rossi schoof: 1-1.

De bezoekers uit Turijn waren voor rust de bovenliggende partij en zorgden ook voor het meeste gevaar. Toch was het Roma dat tien minuten na de thee op voorsprong kwam. Stephan El Shaarawy mikte via de paal raak. Roma-trainer Luciano Spalletti wist in zijn loopbaan nog nooit te winnen van Juventus en daar leek door de treffer van El Shaarawy verandering in te komen. Toen Radja Nainggolan er na 66 minuten spelen zelfs 3-1 van maakte, wist Juventus dat het titelfeest voorlopig uitgesteld ging worden. Van dichtbij verschalkte de Belg doelman Buffon op aangeven van Mohamed Salah.

Allegri greep in en bracht Paulo Dybala, maar ook met de Argentijnse topspits binnen de lijnen wist Juventus een nederlaag niet te voorkomen. Desondanks mag de koploper van de Serie A eerder dan zondag hopen op een feestje. Woensdagavond staat namelijk de finale van de Coppa Italia op het programma. In hetzelfde Stadio Olimpico is dan Lazio de tegenstander.