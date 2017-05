Real heeft titel voor het grijpen na dubbelslag van Ronaldo

Real Madrid blijft de beste papieren houden om het kampioenschap in de wacht te slepen. De Koninklijke boekte zondagavond een 4-1 zege op nummer vier Sevilla en heeft daardoor net als koploper Barcelona 87 punten. De Champions League-finalist heeft echter nog altijd één duel minder gespeeld en heeft de titel dus voor het grijpen.

Real Madrid - Sevilla 4-1

Sevilla won in december 2008 voor het laatst een competitiewedstrijd in het Santiago Bernabéu en wist ook dit keer dus geen drie punten mee te nemen naar Andalusië. De bezoekers keken al na tien minuten tegen een achterstand aan: Nacho Fernández verraste vriend en vijand door een vrije trap snel te nemen en schoof de bal in het doel. Real bleef daarna het spel domineren, al kwam Sevilla wel een keer dicht bij de gelijkmaker toen Stevan Jovetic de paal raakte. Na een kwart wedstrijd werd het 2-0: Cristiano Ronaldo benutte een rebound nadat doelman Sergio Rico een poging van James Rodríguez had tegengehouden en de Portugees maakte daarmee zijn vierhonderdste officiële doelpunt voor Real. Daar had CR7 391 wedstrijden voor nodig.

In het vervolg van de eerste helft kreeg Sevilla nog drie goede kansen om wat terug te doen, maar Jovetic (tweemaal) en Joaquín Correa hadden het vizier niet op scherp staan. Vier minuten na de pauze had de formatie van trainer Jorge Sampaoli meer geluk: Jovetic schoof de bal in de verre hoek na een fraaie aanval. Sevilla hoopte na die aansluitingstreffer nog meer uit het vat te halen in het Santiago Bernabéu, maar twaalf minuten voor tijd kreeg men het deksel op de neus. Cristiano Ronaldo kreeg de bal aangespeeld door Toni Kroos en hamerde het leer met zijn linker en via de lat tegen de touwen: 3-1. Kroos maakte er zelf later nog 4-1 van. Real speelt in de competitie nu enkel nog tegen Celta de Vigo en Málaga.

Stefan Savic maakte zijn eerste doelpunt ooit voor Atlético Madrid

Real Betis - Atlético Madrid 1-1

Atlético wist vooraf dat men aan een punt voldoende had om de derde plaats, en daarmee plaatsing voor de groepsfase van de Champions League, veilig te stellen en men deed in Benito Villamarín dus wat men moest doen. De formatie van trainer Diego Simeone stevende aanvankelijk nog af op een nederlaag, maar Stefan Savic maakte er na 67 minuten 1-1 van. De verdediger werkte de bal na een indraaiende vrije trap van dichtbij binnen. Dani Ceballos had de score een minuut of tien eerder met een schitterende volley geopend. Atlético speelde niet groots en was in de eerste helft ook al amper tot uitgespeelde mogelijkheden gekomen en koesterde na negentig minuten het punt.