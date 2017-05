Neymar steelt de show bij Barcelona met hattrick tegen Las Palmas

In de strijd om het Spaanse landskampioenschap heeft Barcelona zondagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Las Palmas. Met drie doelpunten was Neymar de grote man aan de kant van de Catalanen. Mede door zijn hattrick won de ploeg van Luis Enrique met 4-1. Omdat ook Real Madrid zijn wedstrijd wist te winnen, blijven de titelconcurrenten in puntenaantal gelijk. De Koninklijke heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

De score werd na 25 minuten geopend door Neymar. De inleiding van de treffer van de Braziliaan was prachtig. Samuel Umtiti onderbrak een aanval van de thuisploeg, waarna Sergi Busquets met een weergaloze hakbal Andrés Iniesta bereikte, die op zijn beurt Luis Suárez met een achteloze pass de diepte instuurde. De Uruguayaan was niet zelfzuchtig oog in oog met doelman Javi Varas en gunde het doelpunt aan Neymar. Nog geen twee minuten later werd het 2-0. Dit keer was Neymar de aangever en Suárez de afmaker. De ex-Ajacied werd met een bekeken bal weggestuurd, waarna hij de bal over de uitgekomen Varas heen wipte.

Las Palmas liet het er niet bij zitten en knokte zich na rust terug in de wedstrijd. Een uitstekend uitgespeelde aanval werd tot doelpunt gepromoveerd door Bigas, die scoorde op aangeven van Kevin-Prince Boateng. Het antwoord van Barcelona liet niet lang op zich wachten. Ivan Rakitic vond Neymar bij de tweede paal, die de bal tegendraads tegen de touwen kopte. Twintig minuten voor tijd maakte Neymar definitief een einde aan alle illusies van Las Palmas. Na een fraaie steekbal van Jordi Alba rondde de Braziliaans international uiterst beheerst af: 1-4.

Real Madrid won met dezelfde cijfers van Sevilla en heeft de beste kaarten voor het kampioenschap. Barcelona sluit de competitie volgende week zondag af met een thuiswedstrijd tegen Eibar. Voor Real staat woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo op het programma. Zondagavond om 20.00 uur trapt de ploeg van Zinédine Zidane de laatste wedstrijd van het seizoen af tegen Málaga.