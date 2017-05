‘De mooiste dag in mijn voetbalcarrière, hier heb je een jaar voor gewerkt’

Jens Toornstra heeft een belangrijk aandeel gehad in het kampioenschap van Feyenoord. De 28-jarige middenvelder miste dit seizoen in de competitie geen enkele wedstrijd en was uiteindelijk goed voor veertien doelpunten in de Eredivisie.

"Dit is de mooiste dag in mijn voetbalcarrière", vertelt Toornstra na afloop van de wedstrijd tegen Heracles Almelo aan FOX Sports. "Hier heb je een heel jaar voor gewerkt. Dat je de beste van Nederland mag zijn is geweldig. Ik had er heel veel vertrouwen in en mede door de goede start wist ik: dit kan niet meer fout." Feyenoord had na een klein kwartier spelen al een 2-0 voorsprong genomen en legde Heracles uiteindelijk met 3-1 over de knie, mede dankzij een hattrick van Dirk Kuyt.

"Vandaag heeft Dirk het verschil gemaakt. Dat heeft iedereen kunnen zien", vervolgt Toornstra complimenteus. De drievoudig Oranje-interantional kwam zelf niet tot scoren, ondanks zijn indrukwekkende gemiddelde in De Kuip: Toornstra maakte al zijn goals dit seizoen voor eigen publiek. "Ik heb dat in heel mijn carrière nog niet gehad. Maar het blijft een feit dat thuis scoren wel het mooiste is", besluit hij.