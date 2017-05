Tottenham neemt tegen Manchester United in stijl afscheid van voetbaltempel

Tottenham Hotspur heeft in stijl afscheid genomen van White Hart Lane. De Londense club rekende zondag dankzij doelpunten van Victor Wanyama en Harry Kane verdiend af met Manchester United en verlaat de voetbaltempel zo op waardige wijze: 2-1. The Spurs kunnen met nog uitwedstrijden tegen Leicester City en Hull City freewheelend richting het einde van het seizoen.

Voor beide teams stond er praktisch niets meer op het spel in Noord-Londen. Tottenham wist na het door Chelsea veiliggestelde kampioenschap dat het de voetbaljaargang hoe dan ook zal besluiten met een tweede plaats, terwijl alleen een wonder United nog aan een top vier-klassering kon helpen. Het was zondag vooral de thuisploeg er alles aan gelegen een fraaie prestatie neer te zetten. Tottenham neemt na dit seizoen na 118 jaar immers afscheid van zijn thuishaven en zette zijn beste beentje dan ook voor in zijn laatste wedstrijd op White Hart Lane.

De formatie van Mauricio Pochettino beleefde een droomstart. Na amper zes minuten spelen bereikte Christian Eriksen met een korte corner Ben Davies, waarna de linkervleugelverdediger een perfecte voorzet in huis had op Wanyama. De Keniaan torende boven zijn directe tegenstander uit en liet doelman David de Gea vervolgens kansloos met een kiezelharde kopstoot: 1-0. Tottenham kreeg daarna via Kane, Heung-Min Son en Dele Alli kansen op een tweede treffer, maar zij slaagden er niet in De Gea te verschalken. De Spanjaard behoedde zijn team in de eerste helft zo voor een grotere achterstand.

Vlak na de onderbreking moest De Gea alsnog voor een tweede maal capituleren. Een indraaiende vrije trap van Eriksen werd bij de eerste paal binnengelopen door Kane, die zo de voordelige marge voor Tottenham wist te verdubbelen. Voor Eriksen betekende het alweer zijn 21e assist in alle competities dit seizoen. Het elftal van José Mourinho kreeg daarna een spervuur aan aanvallen te verwerken, maar overleefde die wonderwel en wist zich twintig minuten voor tijd tegen de verwachtingen in zelfs terug te vechten in de wedstrijd.

Anthony Martial ging op de linkervleugel eenvoudig langs Kieran Trippier en bood Wayne Rooney vervolgens een niet te missen kans: 2-1. Het was een bijzonder doelpunt voor United: the Red Devils scoorden dit seizoen nog niet eerder in een uitwedstrijd tegen een ploeg uit de top zes. Mourinho bracht vervolgens Marcus Rashford binnen de lijnen teneinde een punt uit het vuur te slepen, maar Tottenham hield uiteindelijk stand en had in de slotfase nog de pech dat Phil Jones op de doellijn een goal van Alli voorkwam.