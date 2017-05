Berghuis: ‘Ik heb veel geld ingeleverd om naar Feyenoord te komen’

Feyenoord maakte zondag geen fout tegen Heracles Almelo en mag zich voor het eerst sinds het seizoen 1998/99 kampioen van Nederland noemen. Steven Berghuis speelde het seizoen op huurbasis in Rotterdam en steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag bij de landskampioen zou blijven. Na een teleurstellend seizoen bij Watford beleefde hij bij Feyenoord het mooiste seizoen uit zijn carrière.

"Ik heb veel geld ingeleverd om naar Feyenoord te komen, maar het is me elke cent waard geweest", zei Berghuis zondagmiddag vlak na de 3-1 overwinning op Heracles Almelo in gesprek met FOX Sports. "Nu voel ik me gewaardeerd. Je wordt na achttien jaar weer kampioen, en ik ben er gewoon bij.”

Berghuis ging van AZ naar Watford en kwam in de Premier League amper aan de bak. Bij Feyenoord kwam hij weer wekelijks aan spelen toe. “Ik moet zeggen dat ik het onderschat heb, een jaar niet voetballen. Het heeft tijd nodig gehad. Vanaf de winterstop voelde ik helemaal dat het terug kwam. Ik ben heel tevreden over de tweede seizoenshelft. Ik heb bijna alles gespeeld.”

Ook Jan-Arie van der Heijden had een belangrijk aandeel in het behaalde kampioenschap. Samen met Eric Botteghin vormde hij de hechte Feyenoord-defensie. “Zoveel blijdschap om je heen zien, ik denk dat we een mooie avond tegemoet gaan”, aldus de mandekker, die het niet altijd even makkelijk heeft gehad in De Kuip. Hij erkent veel geleerd te hebben van een moeizame periode bij Feyenoord. “Jazeker, ik denk dat bij Feyenoord beide wordt gevraagd, bikkelen en voetballen en ik denk dat ik met mijn voetbalkwaliteiten wat bij kan dragen. Nu staan we met de schaal en ben ik belangrijk geweest voor Feyenoord.”