‘Kuyt kan zijn bijdrage leveren en niet alleen door op de bank te zitten’

Dirk Kuyt vervulde zondag een heldenrol voor Feyenoord in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1). De 36-jarige aanvoerder nam de volledige doelpuntenproductie van de Rotterdammers voor zijn rekening en volgens clubicoon Willem van Hanegem doet zowel Feyenoord als Kuyt er goed aan zijn aflopende contract te verlengen.

"Waarom niet? Je ziet dat de spelers dik en dik tevreden met hem zijn”, zegt hij bij FOX Sports. "Het gaat er dan om of hij zelf ook nog tevreden is. Feyenoord gaat de Champions League in en zal de nodige versterkingen moeten halen. Maar hij kan daar ook een bijdrage aan leveren en niet alleen door op de bank te zitten .Er zijn heel veel wedstrijden. Ik zou het goed vinden als hij bij deze club blijft."

Kuyt keerde in de zomer van 2015 terug bij Feyenoord, nadat hij in het buitenland had gespeeld voor Fenerbahçe en Liverpool. De geboren Katwijker was vorig seizoen in 32 competitiewedstrijden goed voor negentien doelpunten en trof deze voetbaljaargang in 31 duels in de Eredivisie twaalfmaal doel. Voorlopig heeft hij nog geen duidelijkheid verschaft omtrent zijn toekomst.

Omdat de beelden zo mooi en historisch zijn: dit was de reactie in De Kuip én van Dirk Kuyt na het laatste fluitsignaal! 🥇