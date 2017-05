Elia kondigt vertrek bij Feyenoord aan: ‘Het project is afgerond’

Eljero Elia heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord vermoedelijk gespeeld. De dertigjarige linksbuiten kwam in de zomer van 2015 transfervrij over van Werder Bremen en heeft technisch directeur Martin van Geel laten weten toe te zijn aan een nieuw avontuur.

“Eerst de beker en nu de titel: het project is afgerond. Ik heb technisch directeur Van Geel gezegd dat ik nog eenmaal een stap wil maken. Feyenoord gunt mij dat”, zo wordt de buitenspeler geciteerd door Mikos Gouka, verslaggever van het Algemeen Dagblad.

Elia kwam in dienst van Feyenoord tot achttien doelpunten en veertien assists in 67 officiële wedstrijden en heeft nog een contract tot de zomer van 2018 in De Kuip, maar dat gaat hij waarschijnlijk niet uitdienen. Het is onduidelijk in hoeverre er serieuze interesse is in de 28-voudig international van het Nederlands elftal.