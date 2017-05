Vitesse verlengt aflopende verbintenis: ‘Ik voelde waardering vanuit de club’

De toekomst van Arnold Kruiswijk ligt bij Vitesse. Het contract van de 32-jarige verdediger liep af in Arnhem, maar Vitesse heeft zondag na afloop van de laatste competitiewedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (3-0) bekendgemaakt dat Kruiswijk spoedig een nieuwe, tweejarige verbintenis zal ondertekenen.

Kruiswijk werd in de zomer van 2014 door Vitesse opgepikt bij sc Heerenveen en speelde sindsdien 71 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij goed was voor één doelpunt. Het hoogtepunt van zijn dienstverband in De GelreDome beleefde hij twee weken geleden, toen Kruiswijk met Vitesse ten koste van AZ beslag wist te leggen op de KNVB Beker. Trainer Henk Fraser deed dit seizoen in de Eredivisie 27 keer een beroep op de linksback.

“Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Vitesse. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd voelde ik waardering vanuit de club. We hebben als ploeg en ik persoonlijk ook een aardig seizoen gekend, met de bekerwinst natuurlijk als hoogtepunt. Met FC Groningen, sc Heerenveen en RSC Anderlecht heb ik Europese wedstrijden gespeeld. Ik kijk ernaar uit om ook met Vitesse Europa in te gaan”, zegt Kruiswijk op de website van zijn werkgever.