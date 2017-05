Ajax feliciteert Feyenoord met titel: ‘Wij zijn nú kampioenswaardig’

Peter Bosz en Davy Klaassen hebben Feyenoord gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap. Ajax boekte zondag zelf een 1-3 overwinning op verplaatsing bij Willem II, maar had daar door de Rotterdamse zege niet heel veel aan.

“Ze zijn terecht kampioen geworden, want ze waren de meest stabiele ploeg. Wij hebben nu een kampioenswaardige ploeg, maar dat hadden wij aan het begin van het seizoen niet”, zei Bosz na afloop voor de camera van FOX Sports. “Ik ben er wel doodziek van, maar het scenario dat ik hier graag voor ogen had, speelde zich daar af.”

“Als je het hele jaar bovenaan staat, ben je de terechte kampioen. Ze hebben het verdiend”, zo sloot aanvoerder Klaassen zich bij zijn trainer aan. “Wij hebben gedaan wat we konden. In de voorgaande maanden hebben we het verpest. Na twintig minuten zag ik 2-0 staan op het scorebord en hoorde ik de Willem ll-supporters al blij doen. Dan weet je genoeg.”