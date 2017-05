Vilhena emotioneel: ‘Dit is voor iedereen en voor één persoon in het bijzonder’

Vrijwel niemand verwachtte dat Tonny Vilhena in de zomer van 2016 bij Feyenoord zou blijven, maar de middenvelder tekende toch bij. Hij wilde in de buurt blijven van zijn terminaal zieke moeder, die in oktober overleed. Na het behaalde kampioenschap stond Vilhena dan ook geëmotioneerd de pers te woord.

"Dit is onbeschrijflijk", reageert Vilhena voor de camera van FOX Sports. "We hebben zo hard gewerkt met zijn allen. Dat we nu kampioen zijn is onbeschrijflijk, daar heb ik geen woorden voor. Dit is voor iedereen en voor één persoon in het bijzonder, dat is mijn moeder."

Vilhena stond zondag tijdens de wedstrijd niet op het veld vanwege een schorsing. Hij werd vervangen door Dirk Kuyt, die met drie doelpunten de grote man was tegen Heracles Almelo. "Na die 2-0 werd ik wel een beetje rustiger. Toen ging ik er ontspannen bijzitten."