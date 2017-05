Kuyt: ‘Het bijna is een religie, de mensen hebben zó lang gewacht’

Dirk Kuyt kwam in 2015 terug naar Feyenoord met de droom om kampioen te worden. In het eerste seizoen lukte het niet, maar zondag leidde de aanvoerder zijn team hoogstpersoonlijk naar de eerste titel sinds 1999. Kuyt maakte een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1) en is na afloop in extase. "Hier doom je van", glundert Kuyt.

"En niet alleen ik, alle supporters van Feyenoord", voegt de Katwijker daaraan toe voor de camera van FOX Sports. "Het bijna is een religie. De mensen hebben hier zo lang op gewacht. De spanning voelde je zo erg, maar het was echt ontzettend mooi om mee te maken." Kuyt kwam binnen twaalf minuten tweemaal tot scoren. "We waren er enorm op gebrand om goed van start te gaan. Als je zo begint, maakt dat het wel een stukje makkelijker."

Giovanni van Bronckhorst noemt de landstitel 'fantastisch'. "We zijn een club van 'geen woorden, maar daden' en dat hebben vandaag ook weer laten zien op het veld", geeft de trainer aan. Volgens Van Bronckhorst kreeg Heracles door toedoen van Feyenoord nooit het gevoel dat er iets te halen viel. "Het is geweldig dat het na zoveel jaar eindelijk is gelukt. Ik ben zó trots op mijn team. En ook trots op mijzelf. Dit maken we niet elk jaar mee. We hebben er lang op moeten wachten."