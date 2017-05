NEC ontkomt niet aan play-offs; Sparta haalt opgelucht adem

NEC moet nacompetitiewedstrijden spelen om aan degradatie te ontsnappen. Het team van interim-trainer Ron de Groot boekte in de laatste speelronde een knappe 0-2 overwinning op sc Heerenveen, maar Sparta Rotterdam maakte op bezoek bij Go Ahead Eagles ook geen fout (1-3). Het duel tussen ADO Den Haag en Excelsior, dat in principe nergens meer om ging, werd gewonnen door de club uit de Hofstad.

sc Heerenveen - NEC 0-2

NEC toonde zich levensgevaarlijk in de omschakeling en kreeg in de eerste tien minuten al enkele goede kansen: Messaoud Mayi stuitte op Erwin Mulder, Jay-Roy Grot mikte voorlangs en ook Wojciech Golla liet een mogelijkheid onbenut. Het leek wachten op de 0-1 en die viel dan ook, na 23 minuten spelen. De twintigjarige Arnaut Groeneveld schoot binnen na een fraaie crosspass van Dario Dumic. Aan de andere kant deden Sam Larsson en Yuki Kobayashi later pogingen om de stand gelijk te trekken, maar doelman Joris Delle had een antwoord op de inzet van de Zweed en Golla voorkwam een treffer van Kobayashi.

In de tweede helft voerde Heerenveen de druk op de tegenstander op, maar Delle hoefde zich nauwelijks serieus in te spannen. Na een klein uur spannen was het NEC dat dicht bij een treffer kwam: Grot trof het zijnet en een voorzet van Groeneveld bereikte geen ploeggenoot. Na 65 minuten was het alsnog raak: Taiwo Awoniyi knikte raak uit een hoekschop. NEC hoopte tegelijkertijd op een doelpunt van Go Ahead en dat viel ook, maar Sparta zou toch nog winnen waardoor NEC is veroordeeld tot het spelen van de play-offs. In het vervolg kregen onder anderen Awoniyi en Henk Veerman nog kansen, maar het bleef 0-2.

Sam Hendriks waakt over de bal.

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 1-3

Go Ahead en Sparta konden in het eerste kwartier nauwelijks voor doelgevaar zorgen en daarna waren de eerste kans voor de thuisploeg, maar Sam Hendriks en Sébastien Locigno konden het doelman Michael Verrips niet moeilijk maken. De beste mogelijkheid was er voor Darren Maatsen, die een inzet van de doellijn gehaald zag worden. Diezelfde Maatsen en Sander Fischer (een kopbal na een vrije trap van Sander Duits) zorgden ook nog voor enige dreiging, maar daar bleef het ook wel bij in de eerste helft in De Adelaarshorst. In het tweede bedrijf viel er aanzienlijk meer te beleven aan de Vetkampstraat.

De eerste mogelijkheid kwam op naam van Ilias Alhaft, die vanaf de rechterflank naar binnen trok en gevaarlijk uithaalde. Via Martin Pusic was het even later wel raak: de Oostenrijkse Kroaat werkte de bal na een mooie vrije trap van Craig Goodwin in het doel. De voorsprong bleek van korte duur, want Maatsen maakte gelijk, tot opluchting van de Nijmeegse supporters in het Abe Lenstra Stadion. Het Sparta van Alex Pastoor trok echter toch nog aan het langste eind, want Pusic en Goodwin tekende voor de 1-2 en 1-3 waardoor Sparta nog ten minste één jaar langer in de Eredivisie actief blijft.

Mike Havenaar scoorde één keer.

ADO Den Haag - Excelsior 4-1

Zowel ADO als Excelsior was vooraf al veilig en daardoor ontstond een open wedstrijd in het Kyocera Stadion. Voor rust werd al viermaal gescoord en de eerste treffer kwam op naam van Sheraldo Becker, die na zeven minuten geplaatst in de verre hoek schoot. Jeffrey Fortes maakte gelijk met de hak na een ingestudeerde vrije trap. Het duurde niet lang voordat ADO weer aan de leiding kwam: Havenaar zorgde met een kopbal de 2-1. Abdenasser El Khayati bepaalde de ruststand na een fraaie passeerbeweging en behendige afronding. Na rust gooide Wilfried Kanon de wedstrijd op slot. In zijn laatste wedstrijd in het shirt van ADO maakte de verdediger uit een corner zijn allereerste doelpunt als prof.