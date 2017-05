Jongste Eredivisie-elftal ooit van Ajax sluit af met overtuigende zege

Ajax heeft naast het kampioenschap gegrepen. De Amsterdammers deden zelf wat zij moesten doen op verplaatsing bij Willem II (1-3), maar koploper Feyenoord liet op eigen veld geen steek vallen tegen Heracles Almelo (3-1). Ajax trad met een gemiddelde leeftijd van twintig jaar en 139 dagen aan en dat was de jongste basisopstelling ooit van een ploeg in de Eredivisie-geschiedenis.

Waar Het Legioen in De Kuip ‘Wij worden kampioen’ zong, daar zetten de naar Tilburg meegereisde supporters uit Amsterdam ‘Wij gaan naar Stockholm toe’ in. De Ajacieden beseften gezien de ontwikkelingen in Rotterdam immers al vrij snel dat er geen titel in zou zitten voor hun favoriete ploeg en hun focus wordt nu verlegd naar de Europa League-finale tegen Manchester United. In de beginfase kwam het eerste gevaar van de thuisploeg: Anouar Kali schoot een rebound tegen doelman André Onana aan. Het duel speelde zich voornamelijk op het middenveld af, maar Ajax werd na het eerste kwartier gevaarlijker.

Het team van trainer Peter Bosz speelde niet groots, maar keeg wel enkele kansen: Davy Klaassen kopte rakelings naast, kon even later de bal in kansrijke positie niet goed aannemen, Donny van de Beek schoot eveneens aan de voor hem verkeerde kant van de paal en Kostas Lamprou had een redding in huis op een inzet van Justin Kluivert. In het laatste kwartier van de eerste helft viel dan toch de 0-1: Kluivert zette de bal laag voor en Kasper Dolberg hoefde er alleen nog maar tegenaan te lopen. De Deen maakte zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen.

Het was meteen een van de laatste acties van Dolberg, want hij werd in de rust vervangen door Bertrand Traoré en vanaf de zijkant zag hij hoe Davinson Sánchez er na 48 minuten 0-2 van maakte. De centrale verdediger kopte raak uit een hoekschop van Van De Beek. Beide trainers voerden vervolgens de nodige wisselingen door, want Obbi Oulare en Jordi Croux kwamen er aan de kant van De Tricolores bij en Van de Beek werd afgelost door Abdelhak Nouri. Met de twee verse krachten in het veld had Willem II het na 55 minuten weer spannend kunnen maken.

Een schot van Funso Ojo leek de 1-2 te betekenen in het Koning Willem II Stadion, maar Onana hield tegen. In het vervolg was het bijna alleen nog maar Ajax dat de klok sloeg: Traoré knalde na een mooie dribbel op onbegrijpelijke wijze naast, een kopbal van Klaassen trof de paal en een schot van David Neres werd gekeerd door Lamprou. Halverwege de tweede helft viel dan toch de 0-3: Klaassen was het eindstation van een fraaie aanval over Nouri en Kluivert. Na die treffer was de wedstrijd definitief gespeeld, maar nadat Neres en Jari Schuurman kansen hadden gemist, maakte de Feyenoord-huurling er toch nog 1-3 van.