PSV verpest afscheid Jans na bizarre comeback

PSV heeft het seizoen afgesloten met een overwinning. Het elftal van Phillip Cocu keek op eigen veld lang tegen een achterstand aan tegen PEC Zwolle, maar rechtte in de slotfase uiteindelijk de rug en ging dankzij doelpunten van Héctor Moreno, Santiago Arias, Sam Lammers en Bart Ramselaar toch nog aan de haal met de drie punten: 4-1.

Het duel in het Philips Stadion stond vooral in het teken van het afscheid van Ron Jans als hoofdtrainer van PEC. De oefenmeester trad in 2013 in dienst bij de club uit zijn geboortestad en vierde grote successen: onder zijn leiding wist PEC de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal toe te voegen aan zijn prijzenkast en debuteerde het in de Europa League. PSV wist na het puntverlies van vorige week op bezoek bij FC Groningen (1-1) dat het de voetbaljaargang hoe dan ook zal besluiten met een derde plaats en wekte in de eerste helft niet de indruk het Eindhovense publiek nog een laatste keer te willen verwennen.

Het elftal van Cocu maakte een inspiratieloze indruk en kwam een kwartier voor rust zelfs op achterstand na geschutter van doelman Jeroen Zoet. De Oranje-international leek een hoge bal eenvoudig te kunnen vangen, maar verkeek zich volledig op de situatie en bood Ted van de Pavert zo de mogelijkheid om PEC verrassend op 0-1 te brengen. Het elftal van Jans ondernam in het vervolg van het eerste bedrijf geen enkele doelpoging meer, maar werd behoudens een schot van Lammers, die na zijn sterke invalbeurt van vorige week kon rekenen op een basisplaats, nauwelijks in verlegenheid gebracht door PSV.

Na de onderbreking was het spel van de Eindhovenaren niet veel beter. PSV oogde slordig en had een schot van grote afstand van Marco van Ginkel nodig om gevaarlijk te worden. Mickey van der Hart wist de poging van de middenvelder na een uur spelen echter op acrobatische wijze uit de bovenhoek te tikken. Niet veel later had Queensy Menig na goed voorbereidend werk van Kingsley Ehizibue de 0-2 op zijn voet, maar het schot van de Ajax-huurling belandde in het zijnet. PSV mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat en slaagde er in de slotfase uiteindelijk toch nog in de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Moreno tekende twaalf minuten voor tijd uit een hoekschop voor de gelijkmaker, waarna collega-verdediger Arias met een schot in de verre hoek vrijwel onmiddellijk voor de 2-1 zorgde. PSV bleef de druk vervolgens op de ketel houden en scoorde vijf minuten voor tijd via Lammers ook nog voor een derde maal. De jonge spits werd aangespeeld door Ramselaar en gaf Van der Hart daarna het nakijken met een prima schot. Ramselaar completeerde niet veel later zelf nog het kwartet voor PSV.