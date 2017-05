Harde kern loopt weg bij nederlaag Inter: ‘Wij gaan alvast lunchen!’

Het ontslag van Stefano Pioli heeft niet het gewenste effect gesorteerd voor Internazionale. I Nerazzurri stuurden de trainer dinsdag de laan uit en verloren zondagmiddag met 1-2 van Sassuolo, de nummer twaalf van de ranglijst. Inter lijkt plaatsing voor Europees voetbal nu wel te kunnen vergeten.

De achttienvoudig kampioen van Italië staat na 36 speelronden op 56 punten en dat zijn er vier minder dan AC Milan, dat zesde staat en virtueel de derde voorronde van de Europa League ingaat. De fans lieten voor het duel met een spandoek al weten weinig fiducie te hebben in een positief resultaat: ‘laten we een sluier leggen over het hele seizoen’, viel daarop te lezen. Na 25 minuten vertrok ook nog eens de harde kern en men rolde toen een spandoek uit met de tekst: ‘aangezien jullie onze steun niet verdienen, gaan wij alvast aan de lunch!’ Op dat moment stond het nog 0-0, maar elf minuten later werd het 0-1.

Spits Pietro Iemmello drukte op aangeven van Domenico Berardi af, nadat Jeison Murillo balverlies had geleden. Francesco Acerbi was later zelfs dicht bij de 0-2, maar hij kreeg zijn kopbal na een voorzet van Berardi niet tegen de touwen. Internazionale was met kansen voor Mauro Icardi en Ivan Perisic niet eens zo slecht begonnen, maar ging dus rusten met een achterstand. Na de pauze verdubbelde Iemmello met zijn tweede, met een intikker, de marge en leek Sassuolo de punten wel binnen te hebben. Eder deed met een verdekt schot nog wat terug, maar Internazionale kon de verliespartij niet voorkomen.