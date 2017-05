‘Ik vertrek, maar zal altijd aan Bayern München verbonden blijven’

Bayern München maakte vrijdag bekend dat Holger Badstuber na dit seizoen vertrekt bij der Rekordmeister en de verdediger gaat waarschijnlijk verder in het buitenland. De linkspoot komt nu overigens op huurbasis uit voor Schalke 04 en heeft in Beieren een contract dat in de zomer afloopt.

“Mijn avontuur hier is voorbij en in de zomer komt er iets nieuws op mijn pad waar ik zeer naar uitkijk. Het was van tevoren bekend dat ik niet langer dan vijf maanden bij Schalke zou blijven”, zei de 31-voudig international van die Mannschaft na afloop van het duel met Hamburger SV (1-1) tegen het Duitse journaille.

“Ik heb bij Bayern vijftien jaar lang pure liefde en passie gevoeld, maar voor mijn gevoel was het duidelijk dat ik na dit seizoen niet bij Bayern zou terugkeren. Ik zal echter voor altijd aan de club verbonden blijven. Ik ga naar het buitenland, maar weet nog niet naar welk land. Er lopen gesprekken, maar ik heb nog geen beslissing genomen”, besluit Badstuber.