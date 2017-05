Liverpool moet vrezen: ‘Het is moeilijk om Barcelona af te wijzen’

Liverpool gaat zondagmiddag op bezoek bij West Ham United en als we de internationale media mogen geloven, zou dat een van de laatste wedstrijden van Philippe Coutinho voor the Reds kunnen zijn. De aanvallende middenvelder staat immers in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona.

Juninho Pernambuco zou het niet verrassend vinden wanneer de club uit Catalonië in de zomer aanklopt voor zijn 24-jarige landgenoot, zo vertelt hij in een interview met Brasil Global Tour: “Coutinho doet het erg goed. Hij is steeds beter in vorm gekomen, maar dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd. Hij heeft namelijk flink moeten wennen.”

“Maar hij heeft het gered en ik denk dat het voor iedereen moeilijk zou zijn om Barcelona af te wijzen. Ook als je niet nadenkt over een vertrek uit Engeland, is het moeilijk om Barcelona te negeren als die club zich meldt”, besluit Juninho. Coutinho scoorde tot dusverre 39 keer in 179 officiële wedstrijden voor Liverpool.