‘Rooney verliest in twee uur tijd ruim half miljoen euro in casino’

Wayne Rooney heeft wel eens betere weekeinden gekend dan het weekeinde waarin hij niet in actie kwam tegen Manchester City (0-0), eind april. De aanvallende middenvelder bleef negentig minuten op de bank zitten en had de avond ervoor ook al weinig geluk, zo schrijft boulevardkrant the Sun.

De 31-jarige Rooney bracht op de avond voor de stadsderby een bezoekje aan een casino in de stad, 235 Casino, en joeg er volgens de bovengenoemde tabloid in een tijdsbestek van twee uur 590.000 euro doorheen. Dat geld was hij dus kwijt. De vrouw van Rooney, Coleen, was een weekendje weg met de kinderen Kai, Klay en Kit.

Rooney wordt door The Sun omschreven als een ‘gekke boemelaar’ daar hij in het verleden meermaals een gokje heeft gewaagd in een casino. Toen hij nog bij Everton speelde, zou de icoon daar ook voor op de vingers zijn getikt door de clubleiding. Manchester United heeft in ieder geval (nog) niet gereageerd op het voorval.