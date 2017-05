Sparta neemt afscheid van sluitpost: ‘Ben na vijf jaar van de club gaan houden’

De wegen van Ricardo Kieboom en Sparta Rotterdam gaan aan het einde van het seizoen scheiden, zo meldt RTV Rijnmond. Het aflopende contract van de 25-jarige sluitpost wordt niet verlengd, waardoor hij komende zomer transfervrij is. Voor Kieboom komt het vertrek bij Sparta niet echt als een verrassing.

“Door middel van een gesprek met Alex Pastoor zijn we samen overeen gekomen dat het beter was om de club te verlaten. Ik heb een plan en wil gaan spelen. Dat is hier de afgelopen jaren niet gelukt. Dan moet je je vleugels spreiden en ergens anders gaan kijken”, zegt Kieboom tegenover de regionale omroep. De sluitpost heeft geen basisplaats en kwam dit seizoen geen enkele officiële wedstrijd in actie.

“Ik zit vijf jaar bij Sparta en ben van deze club gaan houden. Maar het belangrijkste is nu dat we zondag winnen en in de Eredivisie blijven”, vervolgt de doelman, die Sparta zal gaan missen. “Ik ken iedereen hier, woon bij het Centraal Station en kom op de fiets naar de club. Ik heb het hier onwijs naar mijn zin.”