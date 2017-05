‘Ik heb een fantastische tijd gehad bij Feyenoord en hoop ze te helpen’

Kostas Lamprou hoopt Feyenoord zondag een dienst te bewijzen. De doelman speelt met Willem II in eigen huis tegen Ajax en gaat er alles aan doen om zijn ex-werkgever uit Rotterdam kampioen te laten worden, zo vertelt hij aan de NOS.

De 25-jarige Lamprou, die nog één jaar in de jeugdopleiding van Ajax keepte, speelde in het verleden negentien officiële wedstrijden in het eerste elftal van de huidige koploper van de Eredivisie. “Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Als ik ze kan helpen met mijn prestatie zal ik dat zeker doen”, klinkt het.

Het is voor Lamprou sowieso een bijzonder duel, want het zal zijn laatste duel voor Willem II zijn daar hij heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. “Dat geeft wel extra motivatie, ja. Maar ik geef altijd honderd procent.” Het is nog onduidelijk waar Lamprou’s toekomst ligt, maar hij zou al wel een aanbieding van FC Utrecht hebben afgeslagen.