Berghuis: ‘Aan mijn opmerking is zwaar getild, maar zo voelen wij dat’

Steven Berghuis zei in april na de wedstrijd tegen PEC Zwolle dat Feyenoord heel graag kampioen wil worden en dat de spelersgroep zich verantwoordelijk voelt voor ‘heel Rotterdam’: “We zijn het aan die mensen verplicht om kampioen te worden.” De rechtsbuiten, gehuurd van Watford, staat daar nog altijd achter.

“Aan die opmerking is zwaar getild. Sjoerd Mossou (verslaggever van het Algemeen Dagblad, red.) schreef er zelfs een column over. Maar die druk is er al het hele seizoen. Zo voelen wij dat gewoon”, aldus de 25-jarige Berghuis in een interview met de NOS.

De linkspoot voegt eraan toe dat hij zich ‘gewoon klote’ voelde na de nederlaag tegen Excelsior, maar dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Heracles Almelo zondag wordt verslagen. “We hebben dit seizoen vaak de rug gerecht na een nederlaag. Daar halen we wel vertrouwen uit. Excelsior gaf ons een tikkie, maar we hebben het snel weer opgepakt.”