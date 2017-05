‘Een Feyenoord-fan biedt iedere speler van Heracles vijfduizend euro’

Feyenoord kan zondag het kampioenschap binnenslepen en de supporters van de club uit Rotterdam snakken naar de titel, zo ondervond ook de selectie van Heracles Almelo deze week. De club ontving een brief van een Feyenoord-supporter dat inmiddels is opgehangen in Heracles’ kleedkamer.

De brief was gericht aan Mark-Jan Fledderus, maar was bestemd voor de volledige ploeg van trainer John Stegeman. “Hij biedt ons allemaal 5000 euro, omdat hij een goed handeltje heeft en dat voor ons meer oplevert dan twee wedstrijden in Europa. Maar er staat alleen geen afzender bij”, lacht Fledderus in gesprek met TC Tubantia.

“Kijk, hij schrijft dat wij niets te zoeken hebben in de play-offs en zeker niet in Europa. We hebben er om gelachen. Dit is mooi, toch?”, aldus Fledderus. Medespeler Joey Pelupessy heeft ook het nodige aangeboden gekregen, zo vertelt hij: “Een vriend van mijn neef zei: ‘als jullie winnen van Feyenoord, tatoeëer ik je handtekening’. Dat zou bizar zijn. Ik heb van alles aangeboden gekregen: taarten, etentjes en kratjes bier. Ik lust niet eens bier.”