Bayern wil stunten en trekt 120 miljoen euro uit

Pawel Cibicki wordt moe van alle vragen over zijn toekomst. De spits van Malmö FF wordt gelinkt aan onder meer Ajax, maar herhaalt dat hij gelukkig is bij zijn huidige club. (Fotbollskanalen)

Leonid Slutsky is een opvallende kandidaat om de nieuwe manager te worden van Tottenham Hotspur. De Rus was eerder jarenlang de trainer van CSKA Moskou. (Diverse Engelse media)

De club uit Beieren is van plan om 120 miljoen euro uit te trekken om Marco Verratti en Alexis Sánchez binnen te halen.