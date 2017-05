Suárez: ‘Na dat telefoontje kon ik niet stoppen met huilen’

Liverpool en Barcelona bereikten in juli 2014 een akkoord over de transfer van Luis Suárez en het verraste de aanvaller dat de club uit Catalonië hem nog wilde hebben. De dertigjarige Uruguayaan had verwacht dat Barcelona na het bijtincident met Giorgio Chiellini af zou zien van zijn komst.

“Pere Guardiola (zaakwaarnemer, red.) belde om te zeggen dat ik rustig moest blijven en dat Barcelona mij nog altijd wilde hebben. Andoni Zubizarreta belde later ook. Ik weet nog dat ik na dat telefoongesprek niet kon stoppen met huilen omdat ik niet kon geloven dat ze mij nog altijd wilden hebben. Barcelona was een enorme motivatie om mijzelf te herpakken”, aldus Suárez in een interview met El Periodico.

Suárez moest even geduld betrachten alvorens hij zich kon laten zien bij Barcelona, want door de schorsing die hij op het WK opliep, kon hij tot eind oktober enkel trainen. Na vier maanden maakte hij uiteindelijk zijn debuut in El Clásico tegen Real Madrid. “Soms zie ik oude foto’s en kijk ik beelden terug. Ik zie mezelf dan alleen met Juanjo Brau trainen in de gym, ver weg van de pers. Het was een nare periode”, gaat El Pistolero verder.

“Delfina (dochter, red.) zag Barcelona voetballen en vroeg steeds: ‘papa, waarom doe je niet mee?’ Ik legde de situatie dan aan haar uit en draaide er ook niet omheen, zodat ze het zou begrijpen”, aldus Suárez, die inmiddels een vaste waarde is in het team van Luis Enrique en de aanval bevolkt met Lionel Messi en Neymar. “Hoe Messi is? Je moet hem begrijpen. Hij is een bewonderenswaardig person, voor alles wat hij op en buiten het veld heeft gedaan. Het is de droom van iedere spits om met twee van de beste aanvallers samen te spelen.” Suárez' contract loopt nog tot medio 2021 door in het Camp Nou.