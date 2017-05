‘Roemruchte Italiaanse club valt in Chinese handen; Crespo keert terug’

Parma valt naar alle waarschijnlijkheid in Chinese handen. Jiang Lizhang van marketingbedrijf Desport kocht Granada al, onderhandelt over het aanschaffen van Crystal Palace en zou nu ook aandelen van Parma op willen kopen.

Diverse Italiaanse media melden dat Lizhang veertig procent van de aandelen wil kopen en zijn invloed later wil uitbreiden naar zestig en negentig procent van het aandelenpakket van de club uit de Lega Pro, wat het derde niveau van de voetbalpiramide is. Als Parma wordt gekocht, dan keert Hernán Crespo waarschijnlijk terug bij i Crociati.

De 41-jarige oud-aanvaller speelde tussen 1996 en 2000 voor Parma en kwam in die periode tot 94 doelpunten in 201 officiële wedstrijden. Lizhang zou de Argentijn willen aanstellen als vicevoorzitter, zo melden Sky Italia en La Gazzetta dello Sport. Parma ging in 2015 failliet en hoopt zich langzaamaan weer in de nationale voetbaltop te nestelen.