Advocaat reageert fel: ‘Iedereen die dat zegt, is een leugenaar’

De tweede plaats lijkt voor Fenerbahçe een utopie te zijn geworden na de 0-1 nederlaag van zaterdagavond tegen Antalyaspor en Dick Advocaat was na afloop furieus. “Ik heb geen team gezien vandaag”, zei de nieuwbakken bondscoach van het Nederlands elftal in gesprek met het journaille.

“Antalyaspor was beter. Het is een groot probleem voor ons als we vier belangrijke spelers missen. Iedereen zal fit moeten zijn en moeten presteren, want op deze manier zijn we niet goed genoeg”, aldus Advocaat, die niet wilde ingaan op vragen over zijn bondscoachschap. “Ik wil het niet over mijn persoon hebben. We gaan door tot het einde van het seizoen en hebben nog veel werk te doen. We kunnen de beker nog pakken en als we die niet winnen, dan kunnen we ons niet succesvol noemen.”

Hopelijk boekt Dick Advocaat straks bij OnsOranje betere resultaten! 😆🇳🇱🇹🇷 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 13 mei 2017

In de Turkse media werd gespeculeerd dat Advocaat de baan bij de KNVB heeft aangenomen omdat hij het niet naar zijn zin heeft in Aziatisch Istanbul, maar dat gerucht drukte hij de kop in. “Ik heb er nog niet met media in Turkije of Nederland over gesproken. Ik ga inderdaad voor de derde keer aan de slag bij Oranje, maar wie zegt dat ik dat doe ‘vanwege’ Fenerbahçe is een leugenaar. We kunnen de beker nog winnen en derde eindigen. Wat kan ik nog meer zeggen?”, aldus Advocaat, die er ondanks zijn vertrek wel van overtuigd is dat er wat moet veranderen bij Fenerbahçe.

“Onze directie weet wat er nodig is. Er zijn spelers die moeten vertrekken, zo is het nu eenmaal. Spelers die niet voor deze club willen spelen, moeten vertrekken. Als er zulke spelers zijn, dan moet je ‘vaarwel’ tegen hen zeggen. Het gaat daarbij niet meer om geld, want de spelers zouden gewoon trots moeten zijn om voor een club als Fenerbahçe te voetballen. Hoeveel transfers er moeten plaatsvinden? Het is maar beter dat ik dat niet zeg, maar het bestuur weet wel hoe ik erover denk”, besluit Advocaat, die met Fenerbahçe vijf punten meer heeft dan Galatasaray. Cim Bom heeft nog wel een duel minder gespeeld.