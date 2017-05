Pogba ontbreekt bij Man United na horen van triest familienieuws

Manchester United gaat zondagmiddag op bezoek bij Tottenham Hotspur, maar manager José Mourinho zal niet kunnen beschikken over Paul Pogba. De middenvelder ontbreekt vanwege het overlijden van zijn vader Fassou Antoine.

Pogba sr. was al enige tijd ziek en is op 79-jarige leeftijd overleden, zo melden de Engelse media en Le Parisien. De 24-jarige Pogba is direct teruggereisd naar Frankrijk en het is nog onduidelijk wanneer de 44-voudig international terugkeert. Man United speelt dit seizoen nog drie wedstrijden: twee duels in de Premier League (tegen Tottenham en Crystal Palace) en één in de Europa League (de finale tegen Ajax).

Pogba heeft overigens twee broers: de 26-jarige centrale verdediger Florentin van Saint-Étienne en de 26-jarige aanvaller Mathias van Sparta Rotterdam. Die clubs komen dit weekeinde in actie tegen respectievelijk Paris Saint-Germain en Go Ahead Eagles, maar Florentin en Mathias zullen net als Paul waarschijnlijk niet bij hun duel aanwezig zijn.