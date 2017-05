Zondag, 14 Mei 2017

Lamprou wijst eerste belangstellende af

De degradatie van Sunderland is Fiorentina niet onopgemerkt gebleven. De Italianen willen daar gebruik van maken en hebben Sebastian Larsson op het oog. (Diverse Engelse media)

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft Fiorentina een blauwtje gelopen. Laurent Blanc had de opvolger van de vertrekkende Paulo Sousa kunnen worden, maar de Fransman heeft bedankt voor de eer. (Sport)

Alleen FC Utrecht heeft zich de afgelopen tijd gemeld voor Kostas Lamprou, maar die aanbieding heeft hij naast zich neergelegd. De Griek is ervan overtuigd dat hij komende tijd een nieuwe club zal vinden. (Brabants Dagblad)

Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van Jesé Rodriguez. Paris Saint-Germain heeft de aanvaller momenteel verhuurd aan Las Palmas, maar men weet nog niet of hij komende zomer definitief mag vertrekken. (Diverse Franse media)

AS Roma en Daniele de Rossi onderhandelen al een tijdje tevergeefs over een nieuw contract. Volgens de middenvelder is het niet vanzelfsprekend dat hij blijft, terwijl Internazionale en AC Milan interesse zouden hebben. (Sky Italia)