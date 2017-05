Sporting lijdt tweede nederlaag op rij; Dost komt niet verder dan assist

Sporting Portugal is in de laatste uitwedstrijd van het seizoen tegen een nederlaag aangelopen. De nummer drie van de Liga NOS ging met 2-1 onderuit bij Feirense en ook Bas Dost kon een nederlaag niet voorkomen. De spits deed negentig minuten mee en Marvin Zeegelaar bleef op de reservebank zitten.

Sporting had weinig meer om voor te spelen, want men kon niet meer stijgen of dalen op de ranglijst. Misschien was dat ook wel de reden waarom het team van Jorge Jesus enigszins slapjes voor de dag kwam in het Estádio Marcolino de Castro. De gastheer kreeg dan ook de eerste serieuze kans van de wedstrijd, maar Oghenekaro Etebo kreeg de bal niet voorbij Rui Patrício. Sporting liet in de eerste twintig minuten niet veel zien, maar sloeg wel als eerste toe: Gelson Martins volleerde bij de tweede paal binnen nadat Dost had doorgekopt.

Sporting kon niet lang van die voorsprong genieten, want zeven minuten later maakte Tiago Silva uit een vrije trap gelijk. De aanvallende middenvelder zou Feirense ook de twee extra punten bezorgen, want zijn strafschop kon na 69 minuten niet gekeerd worden door Patrício. Silva mocht aanleggen na een overtreding van Rúben Semedo op Etebo. Sporting was in de slotfase nog heel dicht bij de 2-2: Gelson trof het aluminium, de rebound van Adrien Silva werd gekeerd door Vaná en in de blessuretijd had de keeper ook een antwoord op een kopbal van Sebastián Coates