Buitenspeldoelpunt redt AC Milan; Atalanta na 26 jaar weer Europa in

Atalanta heeft zich voor het eerst sinds 1990/91 geplaatst voor Europees voetbal. De formatie uit Bergamo gaf zaterdagavond weliswaar een zege uit handen tegen AC Milan (1-1), maar is nu wel zeker van een plekje bij de eerste zes. Als het Atalanta van Gian Piero Gasperini in de resterende twee speelronden nog één punt pakt, dan gaat men de groepsfase van de Europa League in.

Atalanta heeft zes punten meer dan Milan en kan de vijfde plaats alleen nog verspelen als men twee keer verliest en Milan twee keer wint, want i Rossoneri beschikken over een beter onderling resultaat. Aangezien dat scenario waarschijnlijk niet uit zal komen, kon La Dea zaterdag al feest vieren en men bleef bovendien voor de achtste keer op rij ongeslagen in competitieverband. Daarmee is niet gezegd dat Milan zaterdag niet kon winnen, want in de eerste helft kreeg men al enkele kleine kansjes.

Zo creëerden Gerard Deulofeu en Andrea Petagna mogelijkheden, maar tot een openingstreffer leidde het niet. Die viel op slag van rust, aan de andere kant. Leonardo Spinazzola kreeg alle ruimte om naar het doel van AC Milan te dribbelen. In eerste instantie werd zijn inzet nog gekeerd door doelman Gianluigi Donnarumma, maar de rebound werd door Andrea Conti tussen twee verdedigers binnen gewerkt: 1-0. Kort daarvoor had Alejandro Gómez nog een grote kans op de openingstreffer laten liggen.

Andrea Conti zet Atalanta op voorsprong.

Direct vanuit de aftrap voor de tweede kreeg Milan een gouden kans om op gelijke hoogte te komen: Mario Pasalic schoot echter naast. Het spel golfde in de tweede helft redelijk op en neer. Zo kregen Pasalic en Gianluca Lapadula kansen voor de gasten, terwijl een schot van Franck Kessié knap gepakt werd door Donnarumma. Lang leek het erop dat Atalanta aan het langste eind zou gaan trekken, maar twee minuten voor tijd schoot Deulofeu de gelijkmaker tegen de touwen. Op het moment dat hij de bal ontving, leek hij in buitenspelpositie te staan. Milan heeft nu zestig punten, één meer dan Fiorentina.