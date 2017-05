Huntelaar grapt: ‘Binnen tien jaar speelt mijn zoon voor Schalke 04’

Klaas-Jan Huntelaar loopt uit zijn contract bij Schalke 04 en speelde zaterdagmiddag zijn laatste thuiswedstrijd (Hamburger SV, 1-1) voor die Knappen. De 33-jarige aanvaller had na afloop de tranen in de ogen staan en erkent op de officiële clubwebsite dat hij geroerd was.

“Schalke is een emotionele club die door alle fans geliefd wordt. Ik heb de eer gehad om zeven jaar lang voor deze grote club te mogen spelen en ik heb van die tijd genoten”, aldus Huntelaar, die eraan toevoegt dat hij mogelijk snel weer te zien zal zijn in Gelsenkirchen. “Waarschijnlijk binnen tien jaar al, want dan speelt mijn zoon voor Schalke”, knipoogt hij.

“We zijn hem grote dank verschuldigd”, aldus Clemens Tönnies, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Schalke. “We hopen dat je ons nooit zal vergeten, wij zullen dat ook niet doen. Je bent een grote voetballer en een groot mens die altijd van harte welkom zal zijn bij Schalke.” Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Huntelaar ligt.