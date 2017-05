‘Het Legioen, die naam zal ik nooit vergeten, geeft de spelers altijd vertrouwen

Bonaventure Kalou speelde tussen 1997 en 2003 bij Feyenoord en vierde met de Rotterdammers de nodige successen. Zo werd hij in 1999 landskampioen, terwijl in 2002 de UEFA Cup werd gewonnen. De Ivoriaan koestert dan ook nog altijd warme gevoelens voor zijn oude club.

“Het Legioen, die naam zal ik nooit vergeten, geeft de spelers altijd zoveel vertrouwen. Ze zijn er altijd en reizen de ploeg overal achterna”, zegt Kalou tegenover ELFVoetbal. “Regen, storm, tropische omstandigheden. Het maakt ze niet uit. Voor de supporters vind ik het echt leuk dat Feyenoord zondag weer eens landskampioen wordt.”

Zoon Junior Mikael, geboren in het laatste kampioensjaar van Feyenoord, was al eens op proef in Rotterdam. Kalou hoopt dat hij het nog eens mag proberen bij zijn oude club. “Hij voetbalt nu in het hoogste jeugdteam van AJ Auxerre in Frankrijk. Hij lijkt precies op Salomon en ik en kan op de drie posities in de voorhoede uit de voeten. Het zou mooi zijn als hij straks in onze voetsporen kan treden en ook voor Feyenoord kan gaan voetballen."